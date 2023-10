"L’assessora Pisano ci spieghi quei post inneggianti al Duce"

I componenti della segreteria comunale del PD intervengono sulla bocciatura della mozione per intitolare una strada a Pertini. "La questione del no all’intitolazione di una via a Sandro Pertini è sempre più politica. Già il capogruppo di FdI Lido Fava, ai microfoni di Rai3, aveva sbugiardato il sindaco Pardini, che da giorni basa la sua difesa sulla questione del metodo e non di merito. Fava ha dichiarato esplicitamente che il nome di Pertini non è gradito alla destra". "E come potrebbe? A scorrere le foto che l’assessora alla cultura Mia Pisano pubblicava sul suo profilo fino a pochi anni fa, se ne capisce bene il motivo. L’assessora di Difendere Lucca (ex Casapound) Mia Pisano, assessora alla cultura di una città che ambisce al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, dia conto delle foto da lei pubblicate sul suo profilo personale tra il 2019 e il 2020 e opportunisticamente cancellate una volta eletta. Una di queste (nella foto) ritrae Mussolini con hashtag scritti dall’assessora Pisano in cui si legge “duxmealux”, “dux”, “duce”, “eleganza maschile”, “eleganza uomo”. Dulcis in fundo, un post del maggio 2019 in cui si trova a Carpena, di fronte a un cartello stradale con scritto “Viale Benito Mussolini”".

"Il maldestro tentativo di ideologizzare scelte amministrative del passato – aggiunge Gabriele Marchi, segretario comunale del Pd - dimostra che anche la bocciatura della strada a Pertini è tutta ideologica".

Intanto i consiglieri comunali dei gruppi PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-VOLT-Lucca è popolare, chiedono un passo indietro dell’assessora Pisano.