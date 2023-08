“L’asse nord-sud di Lucca: priorità per la città”

L’associazione Per Lucca e i suoi paesi interviene a sostegno dell’asse Nord-Sud: “deve essere realizzato e senza stravolgerne il progetto, ma ritiene anche che sia essenziale il collegamento tra il viale Europa (Lucca Est) e Mugnano; senza questa viabilità tutto il sistema tangenziale non potrebbe infatti funzionare a pieno regime“. Prova ne è, secondo “Per Lucca“, il coas emerso con i lavori al cavalcavia di Viale Europa. “In quell’occasione non solo abbiamo potuto osservare il deficit infrastrutturale che purtroppo caratterizza Lucca, ma anche quanto le poche ed insufficienti opere fatte siano comunque essenziali. Da un lato infatti possiamo osservare come la nostra città abbia poche uscite stradali in direzione Sud e come la tripla barriera costituita dalle linee ferroviarie, dall’autostrada e dal canale Ozzeri sia superata da poche strade moderne e ben collegate con la via nuova per Pisa e la via di Sottomonte. La semplice chiusura per lavori di un cavalcavia – osserva “Per Lucca“ – rischia di mandare in crisi tutto il sistema che ci auguriamo non sia mai messo alla prova da una calamità naturale“.