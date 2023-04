L’Asl replica ai comitati “Il dibattito sulla sanità di oggi è aperto a tutti“

L’Asl risponde ai Comitati sanità Lucca precisando, in merito al convegno di oggi alle 15 in San Micheletto, che l’occasione è ”un confronto pubblico, a cui è auspicata e auspicabile la presenza di tanti cittadini e quindi anche dei rappresentanti dei comitati, che rappresentano una voce importante dei territori“. Quindi nessuno è escluso dal dibattito che verterà in particolare sulla riforma delle Case di Comunità. “Non sono indicate modalità di partecipazione – specifica l’Asl– , perché tutti possono prendere parte all’evento pensato proprio per avere un lungo dibattito aperto“.