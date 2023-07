Lascia? No, raddoppia La mensa scolastica alla “Orsi-La Pira“ amplia i suoi spazi

Anni fa si puntava sul progetto di far mangiare i bambini in classe, responsabilizzandoli con ruoli diversi per ciascuno. Adesso, come da noi anticipato, ci si è orientati per l’ampliamento dei locali adibiti a mensa scolastica alle primarie “Orsi“ e “La Pira“. Accade a Porcari dove ci saranno nuovi spazi per circa 110 mq, che andranno ad aggiungersi a quelli oggi dedicati alla refezione, di circa 150 mq: con l’autunno gli alunni e le alunne del plesso “Orsi-La Pira“ avranno a disposizione ambienti rinnovati, ampi circa 260 mq, luminosi e funzionali.

L’ampliamento permetterà di superare lo scaglionamento in due turni di pranzo. Lo spazio in più prenderà in parte il posto della gronda che circondava il fabbricato esistente e che è stata demolita. Il progetto ha ottenuto un finanziamento Pnrr di oltre 175mila euro. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Fratelli Ferhati Srl di Altopascio con la direzione della società di ingegneria Archimede Srl di Lucca. La responsabile unica del procedimento è l’architetto Claudia Pisani, alla guida dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Porcari. "La scuola - commenta il sindaco Fornaciari - , ricopre un’importanza centrale per la nostra amministrazione e i due cantieri in corso ne sono la dimostrazione più concreta. Sia l’ampliamento sud del plesso, sia quello nord della mensa, contribuiranno a migliorare la qualità dello stare a scuola. Un obiettivo in linea con la vocazione stessa di Porcari, che dalle Dorotee ai Padri Cavanis ha sempre investito sull’educazione e la cultura dei più giovani. Ci piace raccogliere questo testimone e traghettarlo nella contemporaneità".

I lavori dovrebbero concludersi per l’inizio di ottobre, quando riprenderà il servizio mensa. Tuttavia il cantiere è stato concepito in modo da non interferire con la vivibilità dell’ambiente mensa esistente. "Questo investimento - aggiunge l’assessora Eleonora Lamandini - , conferma la volontà di valorizzare il pranzo come momento educativo e di socializzazione, continuando al contempo a garantire alle famiglie un servizio che in molti casi può essere essenziale".

Massimo Stefanini