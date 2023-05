“L’arte è libertà“: in mostra foto, sculture e opere pittoriche

Interessante appuntamento culturale alla Casermetta San Pietro sulle Mura urbane: una mostra di fotografia, pittura e scultura curata dall’associazione culturale no profit “ArtisticaMente”. L’iniziativa è inclusa nel palinsesto del ViviLucca 2023.

L’evento, intitolato “L’arte è libertà“, si svolgerà alla Casermetta San Pietro con inaugurazione alle ore 16 di sabato 20 maggio e sarà visitabile fino al 28 compreso, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. A questa mostra di fotografia, pittura e scultura partecipano artistie della Lucchesia e di varie parti d’Italia.

Per la sezione fotografia: Augusto Biagioni, marina Capovilla, Annalisa Ceolin, Francesco Congedo, Fabrizio Costa, Raffaella Esposito, Massimiliano Falso, Luciana Fanceschini, Melchiorre Gambaro, Orietta Godani, Stefano Lotumolo, Laura Menesini, Francesco Lorenzo Morganti, Rosella Priori, Michele Quilici, Enico Maria Ranaldi, Anna Signorini, Nelita Specchierla, Gregorio Tommaseo, Maria Tmasi e Rosana Zoppi. Per la pittura: Maria Alfieri, Jacopo Cappello, Maurizia Cardoni, Paolo Galletti, Dario Lustro, Antonella Mezzani, Maia Maddalena Vertuccio e Bruno Zoppi. Per la sezione scultura: Pietro Bellani, Salvatore Roccuzzo e Valerio Toninelli.

L’inaugurazione, oltre agli interventi delle cariche istituzionali e della presidente del comitato provinciale dell’Unicef, vedrà anche una performance con letture sul tema a cura di Marianna Perilli (foto). “Artistica Mente“ è un’associazione culturale no-profit che si propone di progettare e organizzare eventi che hanno anche carattere sociale e di promozione per giovani artiste ed artisti, oltre che di divulgazione dell’Arte in tutte le sue diverse forme. Il direttivo: Nelita Specchierla (presidente), Rossana Zoppi (vicepresidente) e Fabio Pellegrini (segretario).