L’arte di Pera sguardo da Lucca verso il mondo

“Le voleur de moi-même. Opere di Luciano Pera” è la grande personale dedicata al pittore lucchese, a cura di Alessandra Trabucchi, che aprirà domenica 19 marzo 2023 alle 17.30, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, con la Fondazione Lucca Sviluppo, al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. Sono circa 70 le opere esposte, molti i dipinti, una decina le sculture di piccola e media dimensione e alcune ceramiche della collezione dell’artista, oltre agli speciali Bijoux, ciondoli in bronzo che riproducono archetipi e animali immaginari provenienti dalla rielaborazione dell’arte preistorica e dei miti.

Ci saranno anche libri con “dedicata“ che Pera ha conservato e che documentano le collaborazioni artistiche con poeti e scrittori di area francofona, come per esempio Ben Vautier membro di Fluxus. La mostra è suddivisa per ambiti cronologici, dagli esordi ad oggi.

"Questa mostra lucchese riconduce Luciano Pera nella sua città d’origine, dopo aver esposto per tutta la vita, nei luoghi più significativi per l’arte, a partire dagli anni cinquanta in poi, in particolare nel Sud della Francia. Pera è un appassionato cercatore, tanto da trovare nelle sue scoperte elementi in continua metamorfosi, per questo dice di ‘citare sé stesso", spiega la curatrice Alessandra Trabucchi, esperta di gestione di eventi culturali per diverse realtà pubbliche e private, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca e già curatrice, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, della mostra ‘Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio. L’ambiente artistico del Novecento a Lucca’ (2019) e di ‘Paolo Biagetti Pittore’ (2021), che ringrazia Rosy Beruti Pera, musa e compagna di vita di Luciano Pera, per la preziosa collaborazione, indispensabile presenza e risorsa per la realizzazione della mostra.

Di questo artista lucchese di Badia di Cantignano, classe 1925, decine e decine sono state le ‘collettive’ in Italia e all’estero e molte sono state le sue ‘personali’ in sale di prestigio in molte località toscane, italiane ed estere (New York, Montecarlo, Villefranche-sur-Mer, Biot, Antibes, Saint Paul de Vence, Vallauris, Chicago, Nizza). Centinaia gli articoli e i saggi che sono stati scritti da giornalisti e critici su di lui e sulle sue opere.

"Luciano Pera è un artista ‘terribile’, come terribili si dice che egli ami definire le sue opere migliori; terribile nel senso di straordinario, ma anche nel senso di colui che incute rispetto, soggezione, emozione intensa, estasi – affermano Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, nel catalogo edito da Maria Pacini Fazzi, contenente anche diversi contributi critici -. È uno di quei lucchesi che da sempre si spandono nel mondo, dove portano i valori di Lucca – materiali, artistici, spirituali – e poi tornano a Lucca, dove portano i variegati valori del mondo, le differenze che fanno crescere la città".