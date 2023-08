L’arte continua al Forte di Coreglia Fino a domenica le opere e l’unicità di Suffredini esposte al Palazzo

Una mostra di pittura che mette al centro l’interpretazione e la soggettività dell’osservatore, posto di fronte a singolari quadri che evocano emozioni e visioni diverse in relazione a chi li contempla. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di "Variazioni del visibile", la mostra di Sergio Suffredini che sarà visitabile al Palazzo Il Forte di Coreglia Antelminelli fino a domenica 20 agosto.

"La mia arte è stata definita come “astrazione figurativa“ in quanto gli oggetti da me rappresentati sono posti in uno spazio anonimo, andando contro ogni regola tradizionale della prospettiva - commenta l’artista - L’oggetto viene tolto dal suo contesto abituale e, proprio per questo, suscita emozioni e visioni diverse in ogni osservatore che, talvolta, riesce a vedere cose che nemmeno ci sono. Concentro i miei studi su pochi scelti soggetti, come piccoli vasi, foglie e fiori secchi o di stoffa. Per quanto riguarda il tema del paesaggio, quello dove sono nato e vivo, la Garfagnana, rappresento frammenti come parti dei monti o le geometrie delle cave del marmo".

Nonostante la soggettività e l’interpretazione del singolo osservatore siano cruciali per la finale percezione delle opere, l’artista, nato e vissuto a Castelnuovo di Garfagnana, vuole suscitare un sentimento di armonia e di equilibrio con le sue forme, i suoi colori e la sua rappresentazione fuori dagli schemi, oltre le regole sullo spazio.

"In un mondo di difficoltà come quello in cui viviamo, penso che sia necessario trasmettere un senso di equilibrio e armonia - continua Suffredini - Sono lieto di sapere che, in molti casi, riesco nel mio intento, suscitando una sensazione di serenità". Tra le magnifiche sale del Palazzo i visitatori possono compiere un vero viaggio nell’astrazione dell’artista, guidati da numerosi quadri ad olio, acquerelli e disegni realizzati con pastelli ad olio. Protagonista di molte opere è la “natura morta“, definita dall’artista come “Vita Silente“. "I miei quadri non vogliono trasmettere un senso di morte ma un senso di vita, per questo preferisco usare questa definizione in alternativa a quella più conosciuta di “natura morta“. Gli oggetti che rappresento dialogano, trasmettono emozioni e visioni differenti, e in questo non c’è niente di morto" conclude Suffredini.

L’esposizione è visitabile fino a domenica tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30.

Giulia Alberigi