L’arrivo dei carabinieri fa fallire il colpo alle Poste

Qualcuno li ha visti trafficare in maniera sospetta e ha avvisato i carabinieri, ma all’arrivo dei militari i soliti ignoti erano appena fuggiti. Tentativo di furto intorno alle 2,30 di domenica mattina all’ATM dell’ufficio postale di Spianate, frazione di Altopascio, in via Nardi, di fronte al campo sportivo. Nonostante la sede dell’ufficio postale sia ubicata in un palazzo e di fronte a numerose altre abitazioni del quartiere di edilizia popolare, i malviventi hanno provato lo stesso il colpo all’erogatore di denaro, lo sportello automatico simile al Bancomat ma che viaggia sul circuito realizzato da Poste Italiane.

Sul posto le pattuglie del Nucleo Radiomobile e della stazione di San Lorenzo a Vaccoli che sono arrivate in maniera più che tempestiva, mettendo in fuga coloro che hanno tentato il blitz e che forse avevano un complice con un mezzo lì vicino. I carabinieri hanno eseguito un primo sopralluogo verificando che i malviventi ormai erano spariti. Avviate le indagini con l’utilizzo delle immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui potranno essere ricavate informazioni utili su quanto accaduto.

Un precedente quello al Postamat di Gallicano dove una banda utilizzò la tecnica del jackpotting che prevede prevede di effettuare dei buchi allo sportello e sradicare i cavi di rete per collegarli a un dispositivo elettronico: grazie a un malware si "ordina" di erogare il denaro". Ma.Ste.