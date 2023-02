L’arma più potente contro le droghe è non cominciare Scuola e famiglia: alleanza contro le dipendenze

“Lì noi dimenticavamo tutta la merda che fuori ci toccava vivere”. Questa frase, tratta dal libro "Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", fa cenno all’effetto “stupefacente” delle sostanze tale da dimenticare temporaneamente tutto ciò che ci circonda. L’effetto è transitorio e le droghe per loro natura conducono la maggior parte delle volte a creare effetti di dipendenza caratterizzata dal Craving (desiderio incoercibile di assumere una sostanza) e per alcune di esse, anche una dipendenza fisica (insorgenza di sintomi somatici quando non si usa più la sostanza). Partendo da questo presupposto la dipendenza è influenzata anche da fattori ambientali, sociali e individuali. I giovani oggi fanno utilizzo di sostanze stupefacenti specialmente

per noia, curiosità e per “evadere” da un contesto familiare difficile. Per esempio, nel libro "Noi i ragazzi dello zoo di Berlino" la protagonista Christiane F. inizia a fare uso di sostanze stupefacenti anche perché subiva continuamente violenza dal padre e nella droga riesce a trovare un “posto sicuro” dove rifugiarsi. In parte è stata anche trascinata dai suoi amici.

La dottoressa Roberta Puri psicologa del SerD di Lucca ci ha raccontato che nonostante il percorso da fare sia lungo e impegnativo, si può uscirne, soprattutto se la dipendenza non dura da troppo tempo, se la persona ha fattori protettivi individuali e se il contesto lo favorisce. Ma una delle armi più potenti per prevenire la dipendenza è non iniziare. La scuola dovrebbe permetterci di conoscere i rischi connessi all’uso delle droghe, aiutarci a sviluppare l’empatia ed educarci alla cura dell’altro.