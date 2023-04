L’arcivescovo e la denatalità “Le famiglie numerose si trovano in particolari difficoltà economiche“

Con un perfetto tempismo la presentazione del rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca è avvenuta all’indomani del 43esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane, che si è concluso giovedì a Salerno. Sono state quattro giornate di incontri e di riflessioni a cui ha fatto riferimento subito l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti che ha aperto la conferenza stampa evidenziando tra le varie problematiche anche l’emergenza natalità.

"In questo periodo di drammatica denatalità – ha detto l’arcivescovo presentando il rapporto – è fonte di grande preoccupazione constatare come le famiglie numerose, oggettiva risorsa per il Paese, si trovino in particolari difficoltà economiche. Anche il crescente fenomeno dei working poor e della carenza di abitazioni accessibili, soprattutto quando si tratta di giovani che si stanno formando una famiglia, dovrebbe far riflettere, poiché non sono certo queste le condizioni in cui si può pensare di mettere al mondo dei figli. La lotta alla povertà appare pertanto una sfida decisiva per il futuro del nostro territorio e per il nostro Paese, non solo per una questione di giustizia e di carità, ma perché la precarietà e l’incertezza che colpiscono strati sempre più ampi e sempre più giovani della popolazione sono un fattore di impoverimento complessivo della società".

"I dati contenuti nel dossier 2023 – ha osservato don Simone Giuli, direttore della Caritas diocesana di Lucca – fanno emergere con chiarezza la necessità di risposte pensate ed organiche, costruite insieme, tra istituzioni, terzo settore e la cittadinanza. Vecchie e nuove povertà richiedono letture condivise, ipotesi di lavoro co-progettate, capacità di radicarsi nel presente con lo sguardo verso un futuro che non si presenti solo sotto forma di emergenze. Proprio per questo il titolo del dossier di quest’anno: “Star desti e ripartire sempre” ci è sembrato attualissimo. La frase è tratta da una bella preghiera-poesia di Madeleine Delbrel, mistica, poetessa e assistente sociale francese, di cui è in corso il processo di beatificazione".

Nel rapporto 2023 si trova anche un focus sull’importanza del progetto Ri-Uscire, il fondo solidale per la ripartenza, mezzo condiviso e generativo che riunisce Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondo Vivere, Provincia di Lucca, Spazio Spadoni e tutti i Comuni della provincia.

"Un fondo – ha detto don Simone Giuli – ancora attivo, che accompagna i cittadini con contributi a fondo perduto o sotto forma di prestito per risollevare situazioni che rischiano di ritornare in percorsi d’impoverimento più pesanti".

P.Man.