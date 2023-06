l’appuntamento

Torna l’atteso appuntamento con l’Anniversario in concerto con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, all’inizio di ogni estate, festeggia in musica il compleanno del San Francesco. Per i giovani e i giovanissimi oggi c’è uno dei cantautori da loro più amati, Francesco Motta, che alle 21 animerà la chiesa di San Francesco con un insolito “Live in trio” in cui il cantante toscano rivisiterà in chiave elettronica alcuni brani del suo ampio repertorio, con elementi elettro-psych, ma anche puramente acustici, per piano e voce. Ad accompagnarlo in questa esibizione saranno i musicisti di lungo corso Giorgio Maria Condemi e Cesare Petulicchio. Ingresso libero e gratuito, prenotazione su www.fondazionecarilucca.it.