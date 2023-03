L’approccio al basket, il parere di un appassionato Ettore intervista il suo mister, Luca Giachetti

Il nostro compagno Ettore ha intervistato Luca Giachetti, allenatore della squadra cestista Wildcats under 13 di Chiesina Uzzanese e ha esordito chiedendo:

Perché ha iniziato a giocare a basket?

In realtà perché molti miei amici già ci giocavano

Dove si allenava fuori dal contesto dell’allenamento? Trova giusto che molti paesi non abbiano

strutture adeguate a praticare sport all’aperto?

Purtroppo giocavo solo nelle ore di allenamento perché non c’erano luoghi di questo tipo vicino casa mia. Solo quando ho preso la patente ci sono potuto andare. Il fatto che non siano presenti campi sportivi in tutte le località è molto ingiusto. Sarebbe bello poter vedere questi campetti pieni di ragazzi che giocano e si divertono. Sarebbe anche un’ottima occasione per conoscere nuove persone, aggregarsi e passare il tempo all’aria aperta visto che la maggior parte dei ragazzi sta troppo tempo davanti a schermi, videogiochi etc.

Quanto costava il suo corso di basket? Trova giusto che molti sport non siano accessibili

a causa del costo?

Non so quanto costasse, ma so che i miei genitori facevano dei sacrifici per potermi permettere di andarci. La retta dei corsi sportivi varia molto rispetto allo sport da praticare e non trovo giusto che una persona debba rinunciare a fare sport per via del costo eccessivo. A mio parere ci dovrebbe essere un costo massimo oltre il quale nessuno sport dovrebbe andare.