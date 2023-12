La Misericordia del Barghigiano, ha bisogno dell’aiuto dei cittadini. Come abbiamo riportato nelle settimane scorse, in un incidente è stata seriamente danneggiata l’ambulanza principalmente impegnata sul servizio delle emergenze del 118. E’ stata così lanciata online una raccolta di fondi alla quale possono aderire tutti. "A causa dell’incidente - spiegano dalla Misericordia del Barghigiano - abbiamo dovuto impiegare per la riparazione una parte di soldi che erano invece destinati all’acquisto di un nuovo mezzo, da utilizzare sempre sul 118, in modo da avere sempre ambulanze nuove, come imposto anche da una delibera della Regione Toscana che obbliga le associazioni a sostituire i mezzi dopo 250.000 km. In questi ultimi anni, come tutte le associazioni di volontariato, i problemi economici si fanno sentire, anche a causa dell’aumento dei costi di gestione avuti nel periodo post covid. Per questo motivo abbiamo bisogno di voi, di sentire la vostra vicinanza, come ce l’avete fatta sentire durante la pandemia, per permetterci di continuare a dare il nostro aiuto a chi più ne ha bisogno. I soldi ricavati verranno utilizzati per l’acquisto della nuova ambulanza che andrà a sostituire quella aggiustata dopo l’incidente in modo da avere un mezzo sicuro ed efficiente sull’emergenza territoriale. Per aderire alla campagna: https:gofund.me50d2dbc0".

Luca Galeotti