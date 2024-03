“L’antenna di via Pattana. Va trasferita in area idonea. Il nostro impegno è massimo“

Si è svolta mercoledì sera l’assemblea convocata dal sindaco Mario Pardini per un confronto con i cittadini sulla vicenda della nuova antenna di telefonia mobile a Pontetetto, in via Pattana. Erano presenti al centro civico di via del Giardino, oltre al primo cittadino, l’assessore all’ambiente Cristina Consani e il dirigente comunale Michele Nucci. Un incontro partecipato, in cui si è giunti ad una sintesi che l’amministrazione comunale ritiene soddisfacente.

“Ringraziamo tutti i cittadini intervenuti – hanno dichiarato il sindaco Mario Pardini e l’assessore Cristina Consani –. Auspichiamo che questo confronto possa essere stato utile per chiarire gli aspetti più tecnici della vicenda e ribadire la posizione dell’amministrazione, al fianco dei cittadini come già dimostrato per la sospensione del cantiere in via Pattana. Come già annunciato – proseguono – continueranno le interlocuzioni con la ditta incaricata e le compagnie telefoniche, al fine di procedere con il ricollocamento dell’antenna all’interno dell’area individuata dal piano degli impianti di telefonia mobile presentato a dicembre 2023. Il dialogo con i cittadini del comitato – concludono - è partito con il piede giusto e auspichiamo che si possa raggiungere insieme una soluzione condivisa”. Dunque un incontro che è servito proprio per ufficializzare l’impegno dell’amministrazione nel cercare di “trasferire“ l’antenna per la telefonia in un’area più idonea, meno a ridosso con le case. Un’operazione che al momento appare tutta in salita.