L’antenna di Montuolo. Gli abitanti dicono “no“ “Fermate il cantiere, ci sono aree più adatte“

Dopo Pontetetto ora anche gli abitanti di Montuolo chiedono lo stop dei lavori di installazione della nuova antenna telefonica in via dei Bozzi, e la ricerca di un’area più idonea. “Si tratta di un’area ad alta densità abitativa le cui onde elettromagnetiche si riverseranno sull’intero abitato principale della frazione, tra cui la scuola primaria – dicono gli abitanti che si sono ritrovati domenica scorsa –. La preoccupazione di tali effetti sulla salute, non è circoscritta alle centinaia di montuolesi coinvolti, ma estesa anche nei confronti di tutti i bambini che frequentano la scuola elementare del paese nonché il parco giochi posizionato proprio sotto la “stazione radio base” in corso di installazione. Le criticità emerse durante la discussione, sono state evidenziate anche in prospettiva futura, tenendo conto, difatti, dell’innalzamento dei limiti precauzionali da 6 a 15 V/m (introdotto a livello nazionale dall’art. 10, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214), l’avvento del “5G” e la possibilità di “co-siting”, vale a dire l’aggiunta di future antenne a quella in corso di installazione, con ulteriore incremento del carico elettromagnetico“.

Gli abitanti , hanno deciso di attivarsi su più fronti, portando da subito all’attenzione dei componenti istituzionali la problematica - sindaco, assessori di competenza, “Osservatorio permanente sulla Telefonia” e tutto il consiglio comunale - affinché “ciascuno possa ascoltare il messaggio, forte e chiaro, che proviene dal territorio ed adoperarsi per una positiva risoluzione della vicenda. Vogliamo la sospensione del cantiere e la ricerca di un’area più adatta: ci sono aree rurali adiacenti o altre aree pubbliche che potrebbero essere utilizzate allo scopo“.