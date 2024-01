L’anno giudiziario in numeri. La relazione della Procura. Salgono furti e maltrattamenti

di Maurizio Guccione

È stata presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, la relazione sugli uffici requirenti distrettuali riguardante l’anno giudiziario 2024. Il procuratore generale Ettore Squillace Greco, nella sua illustrazione, ha evidenziato molti aspetti, sia di ordine funzionale amministrativo che giudiziario, a partire dall’introduzione della riforma Cartabia. Naturalmente, all’interno del documento compare anche la procura della repubblica di Lucca il cui ambito giurisdizionale prevede l’intera provincia. Il procuratore capo Domenico Manzione, a corredo della tabella fornita, dichiara che "nel corso dell’anno giudiziario 2022- 2023, il flusso in entrata dei procedimenti penali a carico di soggetti noti (modello 21) e ignoti (modello 44), ha seguito la variazione riportata". Vediamola nella sua espressione analitica. Occorre considerare che i dati si riferiscono al confronto tra il periodo 2021/2022 e successivamente 2022/2023. Per quanto riguarda i noti, la variazione percentuale sopravvenuti tra i due periodi esaminati si assesta a -7,86%, la variazione di quelli esauriti a -0,22%, con l’indice di ricambio pari al 99,67% e quello di smaltimento al 61,13%. Passiamo a quelli ignoti. Variazione di sopravvenuti al 2,46%, esauriti al 7,52%, indice di ricambio al 103,57% e di smaltimento all’89,56%.

Passiamo al giudice di pace: variazione dei sopravvenuti pari all’1,67%, esauriti al 45,79%, indice di ricambio al 111,27% e di smaltimento al 56,77%. Infine, per quanto concerne i fatti non costituenti reato la variazione di sopravvenuti è al 24,45%, di esauriti al 53,85%, l’indice di ricambio al 106,67% e di smaltimento al 77,99%. Dalla relazione illustrata a Firenze, emerge che la procura di Lucca vive una situazione “meno grave” rispetto a quella di altri distretti, dove invece le carenze sono maggiori. Negli uffici diretti dal dottor Manzione, rimane tuttavia scoperto un posto di sostituto procuratore, è vacante altresì quello di dirigente amministrativo, assenza solo attenuata dall’ausilio dell’applicazione semestrale del dirigente amministrativo della procura generale, e ancora due posti di cancelliere esperto, due di operatore giudiziario e uno di conducente di automezzi.

La necessità di sopperire alle carenze, è inoltre sottolineata dallo stesso procuratore capo: "Le carenze – scrive Domenico Manzione – sono destinate ad essere esaltate dalla recente riforma processuale (la riforma Cartabia, ndr), che richiede un congruo aumento delle incombenze amministrative dell’ufficio".

Vediamo adesso l’impatto generale dei reati sull’itera provincia lucchese. Rimane valido il raffronto tra il primo numero (anno 2021-2022) e il secondo (anno 2022-23).

Lesioni gravi e gravissime da infortunio (4) (15), lesioni da infortuni sul lavoro e incidenti stradali (273) (286),omicidio colposo da infortunio sul lavoro (0) (1), lesioni gravi e gravissime da incidente stradale (253) (244), delitti contro le fasce deboli (536) (616), reati contro il patrimonio (10634) (10996),illecita intercettazione di comunicazioni informatiche (0) (100), furti in abitazioni e con strappo (1550) (1625),reati in materia di stupefacenti (290) (265), reati tributari (80) (111), delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia (263) (218),maltrattamenti contro familiari e conviventi (244) (305).