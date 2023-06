L’anno di Pardini ”Visione, ascolto azione, innovazione Il cambio di passo”

La squadra (a trazione integrale) non si tocca: la giunta Pardini, che nella giornata di ieri ha festeggiato il suo primo anno di governo della città, andrà avanti così nelle intenzioni del sindaco sino a fine mandato e, perché no?, anche all’eventuale secondo. E’ stato lo stesso prima cittadino, circondato dai suoi assessori a ribadirlo nel corso di un lungo confronto con i giornalisti.

"Un cambio di passo concreto – ha spiegato Pardini – questo è il valore aggiunto del primo anno di mandato della nostra amministrazione: ‘la visione‘, come dico sempre. Quella che stiamo vivendo è un’epoca di grandi cambiamenti, sia per portata che per velocità. Da parte nostra, come amministrazione, abbiamo cercato di affrontare questo cambiamento con un ruolo attivo, avviando da subito il motore della macchina comunale per evitare di perdere tempo nelle lungaggini burocratiche e contemporaneamente trasmettere ai cittadini un segnale di dinamicità che riteniamo sia mancato negli anni che ci hanno preceduto".

Visione, ascolto, azione, innovazione: ecco le parole chiave del sindaco. Che ha ribadito come il piano operativo vada avanti e come il Comune sia in attesa di essere convocato da Anas per gli assi viari. Quanto al Mercato del Carmine, Pardini ha ribadito: "Il bando lo abbiamo trovato, ma ai commercianti è stata data una opportunità con la licenza e da parte della società che ha vinto il bando sono state fatte ulteriori proposte".

Quanto alla Manifattura, ribadita la volontà di trovare una sistemazione sia per la parte nord che sud (dove l’interlocuzione non è solo con Music Hub Innovation) e dove dovrebbe essere realizzato anche un parcheggio. Sulle deroghe acustiche, infine, l’impegno è a trovare nuove soluzioni nell’ottica di far vivere la città anche in termini di maggiore sicurezza.