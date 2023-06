L’anno della Municipale in numeri Interventi e servizi per il territorio E presto nuove assunzioni

Controlli sulla prevenzione di reati come quelli predatori, ma anche sicurezza sulle strade, con quasi 17 sanzioni al giorno per violazione al Codice della Strada che nel 2022 sono state 6335 con 4213 veicoli monitorati. Senza dimenticare la vigilanza ambientale. I numeri dei vigili urbani di Capannori, resi noti durante la festa (la prima dal 2019), fotografano l’attività del Corpo. L’obiettivo, come ha dichiarato il sindaco, Luca Menesini, in sala consiliare, è raggiungere il target di 40 agenti a breve, attraverso altre assunzioni. Presenti anche gli assessori Lucia Micheli e Giordano Del Chiaro, oltre ai rappresentanti di tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, con i comandanti delle stazioni del territorio, Questura Guardia di Finanza), che lavorano in proficua sinergia con la Municipale di Capannori. Consistente l’attività svolta per quanto riguarda l’infortunistica stradale e la viabilità, il settore di maggiore attività. I veicoli controllati sono stati 4.213. Rilevati 182 incidenti stradali. Inoltre sono state ritirate 32 patenti di guida e ne sono state revocate 8. Cinque automobilisti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza. Emesse 409 ordinanze al traffico e realizzati corsi di educazione stradale nelle scuole primarie che hanno coinvolto circa 250 alunni. Le contravvenzioni emesse per violazioni al codice della strada sono state in totale 6.335. Complessivamente i punti decurtati dalle patenti di guida sono stati 13.176.

I veicoli sequestrati 180. Il Reparto Polizia Giudiziaria, Annona ed Informazioni ha effettuato 1.568 accertamenti di residenza. Il reparto Vigilanza Ambientale ed Edilizia ha ricevuto 416 richieste di intervento, di cui 280 per l’ambiente e 136 per l’edilizia. Ha inoltre accertato 350 violazioni amministrative, di cui 25 per abbandono di rifiuti, 20 per divieto di abbruciamenti e 60 relative a regolamenti di varia natura.

Per quanto riguarda il Reparto Centrale Operativa e Segreteria sono state effettuate 3.732 ore di front office e gestite 1.043 richieste di intervento. I gruppi attivi per il servizio ‘Whatsappiamo sicurezza sono 41 e le segnalazioni pervenute sono state 165. Infine, relativamente ai Reparti infortunistica stradale e viabilità, Vigilanza Ambientale ed Edilizia, Polizia Giudiziaria, Annona e informazioni le comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria sono state complessivamente 46.

Massimo Stefanini