L’Anmic impegnata a favore dei disabili . Ecco dove rivolgersi

L’associazione nazionale mutilati e invalidi civili Anmic ribadisce il proprio impegno a favore dei disabili. In particolare l’Anmic è a disposizione per le domande di invalidità, pensioni, accompagnamento, legge 10492 e lavoro legge 681999). Tutto in collaborazione con il patronato Sias e Caf Mcl, consulenza gratuita con i medici Anmic, presenti nelle commissioni della medicina legale, a livello provinciale e consulenza legale. Dal lunedì al venerdì (9-12) è a disposizione, su appuntamento, nella sede di via Galli Tassi, 69 il presidente provinciale Salvatore Piliero (foto). L’orario della sede è dal lunedì al venerdì 9-12, mercoledì 15,30-18. Per informazioni: 0583 316068.