Lanfri si supera ancora Bici e corsa fino sul Teide

Chi lo ferma il nostro atomico Andrea Lanfri, pluriatleta paralimpico capace di imprese straordinarie nonostante la perdita delle gambe (e di sette dita delle mani) dovuta alla meningite che lo colpì a 29 anni. Questa volta l’impresa è anche in sella alla bici e anche questa volta l’avventuroso obiettivo non è sfuggito. E’ successo pieno per il nuovo “From 0 to 0“ che ha visto Andrea Lanfri compiere la salita al monte Teide unendo bici, corsa e camminata sulla cima più alta di Spagna e dell’oceano Atlantico.

L’atleta paralimpico toscano, ha completato il percorso in 15 ore partendo dalla costa di Puerto de la Cruz per concludere sulla costa a Guia de Isora. Sono stati ben 105 i chilometri coperti in bici e di corsa, e 3.975 i metri di dislivello positivo superati. Un vero e proprio viaggio dal mare alla montagna per poi fare ritorno al mare, attraversando tutte le fasce climatiche e godendo di uno degli spettacoli naturali più suggestivi d’Europa. “Un’esperienza grandiosa, il primo From0to0 in terra straniera! Quando sono partito non potevo immaginare un ambiente così bello – dichiara entusiasta Lanfri –. Tutta la fatica della salita è stata ripagata dai territori attraversati, luoghi ancora integri che ti fanno sentire immerso nella natura più selvaggia“.

E una grande tifoseria lucchese lo ha accompagnato seguendo l’impresa dalla sua pagina social. Il grido di soddisfazione è arrivato forte e chiaro: “Anche questa è andata! Alle prime luci dell’alba sono partito in mountain bike dal mare, per una salita impegnativa che ha richiesto tanta concentrazione – è il racconto su Facebook –. Non ho mai mollato, anche quando il trekking sotto il sole si faceva impegnativo. Vetta del Teide conquistata, con ritorno al mare a tutto gas. Questa è l’ultima tappa del mio From 0 to 0…o no?“. Tutti pronti a credere più alla seconda opzione. D’altra parte Lanfri ci ha abituato a questo e altro gettando sempre cuore e una carica contagiosa oltre qualunque ostacolo. L’ex atleta paralimpico della nazionale italiana di atletica leggera, è stato anche il primo uomo a salire il tetto del mondo con pluriamputazioni: circa un anno fa raggiunse la vetta dell’Everest a 8.849 metri. Sempre in quell’occasione, centrò il Guinness World Record, correndo con le lame oltre i 5mila il miglio più veloce, in 9 minuti e 48 secondi.

