"Lampioni spenti ormai da due mesi"

Lampioni spenti da due mesi e senza che nessuno abbia risolto il problema. Accade

ad Altopascio, in via del Palazzaccio, zona artigianale e commerciale (dove ha sede ad esempio un noto supermercato), con molte attività produttive, in direzione autostrada, ma in linea d’aria molto vicino anche al centro. "Da metà dicembre in poi funziona il primo lampione e gli altri sono completamente al buio - spiega Moreno Collodi che abita in quella strada - , tra l’altro uno di questi fu abbattuto da un camion in transito e per pura fortuna non finì in mezzo alla carreggiata o sul mio cancello. Nonostante le ripetute segnalazioni all’Urp del Comune e allo stesso sindaco Sara D’Ambrosio, con cui ho parlato a fine 2022, non si riesce a venire a capo della questione. Mi hanno anche fornito il numero verde dell’azienda che si dovrebbe occupare della riparazione o della sostituzione, non sono un tecnico e non so cosa sia più utile".

"Ho telefonato diverse volte - aggiunge il cittadino - , sempre mi assicurano che interverranno, però siamo a metà febbraio e ciò non accade. Non si muove foglia. Me ne domando la ragione, capisco che ci siano anche altri interventi, suppongo, da effettuare in vari punti, però ora sono trascorsi più di due mesi. Tempi lunghi. Non so più con chi parlare. Il buio, specialmente di notte, pregiudica anche la sicurezza, perché protegge i traffici poco chiari".

Fin qui il cittadino

che esprime la sua protesta. Altre lamentele per

i marciapiedi con aiuola in via Cavalieri di Vittorio Veneto e nei pressi della scuola elementare del capoluogo. Ma. Ste.