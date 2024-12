Lammari, perde il controllo dell’auto dopo lo scontro e finisce fuori strada

Lammari (Lucca), 26 dicembre 2024 - Momenti di paura a Lammari, in provincia di Lucca, per un brutto incidente stradale. Il conducente ha perso il controllo della propria auto dopo lo scontro con un’altra vettura ed è finito fuori strada. Una persona è rimasta ferita dopo l’incidente sul viale Europa, rimanendo incastrato all'interno. L’incidente è accaduto intorno alle 6,20 di questa mattina nelle vicinanze del distributore della Beyfin. Sul posto sono arrivate anche l’auto medica di Lucca, un’ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco e i carabinieri. La squadra ha estratto la persona ferita affidandola al personale sanitario e ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale San Luca.

