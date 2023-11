“L’America si scopre per caso“. Genovesi racconta Colombo

Penultimo appuntamento nell’ambito della decima rassegna degli “Incontri in San Francesco”, manifestazione a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sabato alle 18, nella chiesa di San Francesco, per “Appunti di viaggio” propone con lo scrittore e saggista Fabio Genovesi.

Un’interessante iniziativa declinata attraverso il titolo “L’America si scopre per caso”, utile occasione per parlare dell’ultimo romanzo dal titolo “Oro puro” (Mondadori, 444 pagg. 20 euro). Una storia accattivante che attraverso il giovane protagonista Nuno, affronta il tema del viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta del Nuovo Mondo. E da quel viaggio, per caso e con stupore, il protagonista incontra la vita.

A Fabio Genovesi, La Nazione ha chiesto di parlare del suo nuovo libro.

Naturalmente si parte da Palos ed è il 3 agosto 1492: cosa ci fa scoprire il romanzo?

"Quello che ho soperto in 15 anni leggendo il diario di Cristoforo Colombo. La Santa Maria affonda, e lui decide di lasciare a terra alcuni uomini che non possono trovare posto sulle altre due navi; nel diario Colombo annota tre parole che mi hanno colpito: dice testualmente che il timone è stato lasciato nelle mani di un “giovane mozzo inesperto”. Da qui ho immaginato la vita di questo ragazzo di 17 anni, inventandone il nome; mi sembrava giusto dargli voce, parlare di lui".

La vita di un giovanissimo Nuno, ignaro di ciò che apparirà in seguito, si apre al mondo: che cosa vedono i suoi occhi?

"Scopre il mondo, come accade a tuttti i giovani, mentre gli uomini trovano il Nuovo Mondo; ma scopre anche la natura rapace degli esseri umani e pensandoci bene quello che egli ha visto e vissuto è una storia attuale".

Lei è un appassionato dell’America: quale riflessione si sente di fare?

"Ho vissuto in America ma sono un appassionato dell’America vera, principalmente del sogno che porto nel cuore, perché noi, nonostante le persone tendano a rendere pragmatico ogni singolo gesto, viviamo di sogni. La scoperta dell’America avrebbe potuto rappresentare una svolta per cambiare lo stato delle cose e dare vita a una società diversa e migliore. Invece eccoci qua, in mezzo all’attualità che vediamo".

Nuno si imbarca sulla Santa Maria ignaro del futuro: un viaggio che contiene lo smarrimento ma anche il sogno, come lo è stato per milioni di migranti che raggiunsero le Americhe in cerca di fortuna.

"Nuno parte perché è ebreo e in quel periodo storico avviene il primo grande esodo degli ebrei che vengono cacciati dalla Spagna, quindi deve per forza partire.Dare voce a questo ragazzo, significa far scoprire al lettore una storia comune, senza parlare necessariamente di quella fatta di re, imperatori o duci, restituendo così ad un semplice giovane la dignità di chi vive una storia importante".

Paragoniamo il suo libro alla classica bottiglia che galleggia: quale messaggio potrebbe contenere?

"Il messaggio è che le cose nella vita avvengono per caso, l’America è stata scoperta per caso, anzi, per sbaglio; dobbiamo mettere in discussione quello che facciamo perché noi ci nascondiamo dietro le grandi rivoluzioni ma ve ne sono altre, utili, che possiamo fare tutti i giorni: sono dentro di noi e servono, talvolta, ad evitare una vita di commiserazione".