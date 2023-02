L’Ambito turistico va alla Bit Promozione per il territorio

E’ ripartita la nuova stagione di promozione turistica dell’Ambito Garfagnana Valle del Serchio con la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano; uno degli eventi più conosciuti e rinomati nel settore. L’ambito era presente con un proprio stand all’interno del padiglione della Toscana.

"Questo a conferma – commenta il presidente dell’Ambito turistico e sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi – di quanto la nostra Regione rivesta un ruolo sempre più incisivo nel mondo del turismo a livello mondiale, e quanto sia fondamentale per il nostro Ambito partecipare a tutte le attività proposte da Toscana Promozione Turistica e fare parte del loro sistema dando il proprio contributo e creando collaborazioni dirette con gli altri ambiti".

"A tal proposito - aggiunge Tagliasacchi - è in programma anche per la Valle del Serchio l’organizzazione dell’Ambitour, la nuova iniziativa volta a promuovere le connessioni, le buone pratiche e la collaborazione tra ambiti turistici. Organizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, vede sindaci, assessori e responsabili degli Ambiti toscani andare alla scoperta di tutte le 28 aree. L’Ambito Garfagnana Valle del Serchio si sta muovendo affinché l’Ambitour faccia tappa sul territorio. Un’iniziativa fondamentale di cui far parte per sviluppare le collaborazioni con gli operatori del territorio e con gli altri Ambiti".

Dino Magistrelli