L’ambasciatore a Lucca. Sebastiani parlerà di “dialogo e pace“. Domani in Provincia

"Dialogo e pace. Quale politica estera nel mondo attuale" è il tema dell’incontro - nato su iniziativa del Lions del Club ‘Lucca Le Mura’, con la collaborazione della Provincia – in programma domani a partire dalle 18 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale e che vedrà l’ambasciatore Pietro Sebastiani parlare di questa importante tematica, soprattutto nel momento attuale.

Al centro del dibattito vi sarà la presentazione del libro "Il cardinale Silvestrini - Dialogo e pace nello spirito di Helsinki", scritto dallo stesso Sebastiani, assieme a Carlo Felice Casula. Un’opportunità e uno spunto stimolante e autorevole per introdure alla comprensione dello spirito e dell’esperienza diplomatica che contribuì alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) di Helsinki, nonché agli assetti che seguirono quel lontano - ma non troppo - 1973. Questo, comunque, rappresenta solo il punto di partenza o, meglio, il ‘pretesto’ per un confronto più vivo e attuale. L’incontro infatti, dopo i saluti e l’introduzione di Pietro Fazzi, presidente del Club promotore, e del presidente della Provincia, Luca Menesini, che ha sposato l’iniziativa, sostenendola fin dall’inizio, prevede la proiezione di un breve video di Casula, professore emerito di Storia contemporanea all’Università La Sapienza Roma III, incentrato sulla figura del cardinale Silvestrini. A seguire è previsto l’intervento dell’ambasciatore Sebastiani che risponderà anche alle domande del pubblico presente. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Virginia Torriani di NoiTv. Pietro Sebastiani - lucchese nato a Capannori - ha ricoperto ruoli di primissimo piano a Mosca, New York, Parigi e Bruxelles; è stato rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite in Italia, Ambasciatore d’Italia in Spagna tra il 2013 e il 2016; Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e il Sovrano Ordine Militare di Malta dal 2017 e il 2023. Forte della sua esperienza, quindi, potrà dare una lettura estremamente interessante del quadro geopolitico che abbiamo davanti, visto attraverso la lente dell’esperienza di Helsinki.