L’allarme nelle corsie “Sempre meno medici“

La polvere sotto al tappeto – come ha esemplificato lei stessa – non la nasconde la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, che anche senza essere sollecitata dai cronisti ieri al San Luca ha più volte sottolineato le criticità degli organici. “Il problema è che i medici professionisti sono pochi e vanno nelle sedi in cui vogliono andare – ha spiegato –. Siamo arrivati a un punto di criticità tale in cui l’offerta in ambito sanitario è inferiore rispetto alla domanda. E noi pur di non perdere quel medico accettiamo la sua scelta anche perchè altrimenti potrebbe decidere di andare nel privato, di fare un altro concorso o di rivolgersi a un’altra regione per fare il gettonista“.

Tanti nodi che spiegano il calo ponderale dei camici bianchi e le conseguenti liste di attesa. “Noi riusciamo a tamponare applicando il principio della rotazione – ha aggiunto la dottoressa Casani – che salva la tenuta dei livelli di assistenza anche se con molti problemi contrattuali perchè non è facile spostare personale. Vorremmo trovare medici perchè non averli significa spendere di più investendo in aggiuntiva, fare ordini di servizio vedendo insorgere problemi di motivazione personale e anche sindacali. E’ una battaglia. A volte non riusciamo a coprire i turni e chiediamo solidarietà ai vicini di casa, alle altre aziende. E’ un momento difficile, francamente in tanti anni non ho mai visto un momento come questo, penso che chiunque possa confermare“. C’è un fattore che mette il carico da “novanta“. “Tutto questo viene aggravato dalle prescrizioni in aumento. Dal periodo pre pandemia nella nostra azienda abbiamo registrato un incremento di richieste di prestazioni sanitarie pari al 50 per cento. Se ci mettiamo il problema dei medici che si riducono il tutto diventa insormontabile“. Un’unica via di uscita. “Bisogna lavorare sull’efficientamento dell’offerta da un lato ma anche sull’appropriatezza delle prescrizioni dall’altro anche perchè altrimenti si rischia di lasciar fuori chi ha bisogno e che magari non ha i mezzi per ricorrere al privato. Occorre creare un filtro maggiore anche attraverso i medici di medicina generale“.

Tra i settori più presi di mira dal nuovo assalto di prescrizioni c’è proprio il polo endoscopico, ma anche oculistica e la dermatologia. “Un aumento di richieste anche ingiustificato, con numeri più blandi in Valle del Serchio dove si attesta – ha fatto sapere la dirigente – intorno al 27 per cento anzichè il 50 per cento di Lucca“. Capitolo dolentissimo, quello del Pronto Soccorso: “Il Pronto Soccorso del San Luca sta avendo problemi maggiori pur nel quadro critico in cui si trovano un po’ tutti i pronto soccorso. Ad oggi ci sono solo 8 medici strutturati, riusciamo a garantire la copertura dei turni solo grazie alla rotazione. Ora c’è una graduatoria che stiamo scorrendo, con una ’stecca’ di una ventina di medici di cui 5 del 118. Noi proponiamo sempre la zona più difficile, in questo caso il Pronto soccorso del San Luca. Ci auguriamo di riuscire a risolvere al più presto“.

Laura Sartini