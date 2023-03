L’allarme del Pd per i tagli alle scuole

Quasi un’istituzione scolastica autonoma su 10 sarà tagliata sul territorio nazionale e dovrebbero essere fra 20 e 30 gli istituti in Toscana ad essere accorpati. L’allarme è lanciato dal Pd altopascese. "Ciò che preoccupa maggiormente – si legge in una nota - sono le implicazioni e le ricadute sulla qualità della didattica e sui livelli occupazionali del personale scolastico. Eppure, la pandemia dovrebbe averci insegnato che tagliare su sanità e scuola è stato, negli anni, un tentativo scellerato di risparmiare risorse, che ha prodotto solo precariato. Ad Altopascio, in questi anni, una amministrazione di centrosinistra ha dimostrato che una inversione di tendenza è possibile e ha evidenziato quanto sia necessario investire sulla scuola attraverso delle politiche chiare e concrete".