L’Alberghiero si rifà il look. Lavori per quattro milioni

Entro la fine dell’anno partiranno i lavori per l’adeguamento alla normativa antisismica e la riqualificazione del blocco “E” (cucine) dell’Isi di Barga, l’istituto alberghiero. La Provincia, infatti, ha aggiudicato l’appalto dell’intervento al Raggruppamento temporaneo di imprese Campigli – O.l.v. per un quadro economico delle opere che sfiora i 4 milioni di euro di investimento, finanziati nell’ambito del Pnrr.

L’intervento in oggetto riguarda la demolizione e ricostruzione del blocco “E” sullo stesso sedime del padiglione da demolire. L’edificio esistente, nel quale trovano spazio al piano terra le cucine, i laboratori di pasticceria, nonché il laboratorio ‘Masterchef’ e, al piano primo, aule didattiche e servizi igienici, presenta una struttura portante in cemento armato a telaio completamente indipendente dagli altri fabbricati e tamponamenti esterni in laterizio. Il nuovo edificio andrà ad occupare lo spazio dell’edificio demolito ma, rispetto al precedente, verrà realizzato mediante una regolarizzazione dei fronti in modo da ottenere un allineamento con i due fabbricati vicini: il blocco “A” e il blocco “D” nell’intento di creare un fronte unico con conseguente leggero aumento della superficie complessiva. Il nuovo corpo di fabbrica avrà una superficie di 500 mq a piano e ospiterà, al piano terra, i laboratori di cucina e di pasticceria, la cucina didattica, i locali a servizio delle cucine, la zona frigo, 5 spogliatoi e i servizi igienici. Mentre al primo piano sorgeranno 6 aule didattiche con relativi servizi igienici.

“L’intervento di messa in sicurezza sismica e riqualificazione appena affidato dagli uffici di Palazzo Ducale - commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini - fa parte di un quadro di lavori più articolato e complesso che, una volta concluso, porterà il polo scolastico superiore barghigiano ad essere tra i più moderni, funzionali e sicuri del territorio provinciale. Lavori importanti considerato che è una scuola frequentata da oltre mille studenti“.