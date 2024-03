L’affondo dell’azzurro Bigongiari “Bugie del Pd per nascondere crepe“

L’affondo è di Claudio Lazzarini, segretario Forza Italia Lucca comunale. “Parla Lazzarini, segretario comunale di Forza Italia. “Nel tentativo (che perdura da un anno e mezzo) di spaccare la maggioranza di centrodestra che governa il Comune con ottimi risultati, il Pd è riuscito invece nel contrario: fare emergere le contraddizioni all’interno del centrosinistra, che su molti temi della città è diviso, oltre a condurre un’opposizione non degna di questo nome”.

“Spesso in consiglio comunale i vari partiti di minoranza si affrettano ad esprimere proprie posizioni per differenziarsi dal resto della coalizione - sostiene Lazzarini - mentre le uniche azioni svolte finora sono esclusivamente di muro contro muro, tipico di chi non ha ancora digerito la vittoria del sindaco Pardini. L’ultimo tentativo di mistificazione riguarda noi: secondo il Pd infatti, l’assessore Santini e la compagine di Forza Italia si sarebbero precipitati in Confcommercio con tanto di foto per portare solidarietà agli stessi commercianti a causa della manovra del suolo pubblico decisa dall’amministrazione. Niente di più falso ovviamente”. Lazzarini precisa infatti che il confronto con l’associazione di categoria non solo era fissato da tempo nell’ambito del tour del nuovo segretario provinciale Bigongiari, ma che di suolo pubblico non si è proprio parlato.

“Per quanto ci riguarda, come tutti sanno, appoggiamo convintamente la scelta della giunta - prosegue l’azzurro - e crediamo che il centrodestra sempre più coeso stia diventando un incubo per Pd e soci. Fossimo in loro, ci concentreremmo sugli ultimi 10 anni di governo del centrosinistra a Lucca, fallimentari sotto tutti i punti di vista, con la pretesa che in poco tempo l’attuale esecutivo risolva i guai provocati da Tambellini e Raspini in due mandati. Un segnale forte tuttavia c’è già, discontinuità rispetto al passato e concretezza nell’agire. Alla minoranza - conclude Lazzarini - non restano che deliri e bugie per cercare di guadagnare un misero spazio nei pensieri dell’opinione pubblica”.