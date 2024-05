Ruba un cellulare e accoltella due uomini in pieno centro, arrestato

Lucca, 27 maggio 2024 – Sabato pomeriggio i Carabinieri della stazione di San Concordio, in collaborazione con i colleghi di Pieve di Compito, hanno arrestato un cittadino marocchino, 35enne, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, per i reati di rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16,50 in via Elisa, nel centro storico di Lucca: la centrale operativa ha inviato sul posto una volante della Stazione di San Concordio, allertata per un cittadino marocchino 60enne che era stato aggredito per futili motivi da un connazionale. L'uomo, che in un primo momento si è dato alla fuga, prima di dileguarsi ha sferrato al 60enne un violento pugno al volto.

La fuga, però, è durata poco: mentre i Carabinieri acquisivano le prime dichiarazioni, la vittima ha identificato prontamente l'uomo che l'aveva colpito. Il 35enne si trovava infatti a pochi metri di distanza, con in mano un grosso coltello insanguinato. Raggiunto dai Carabinieri l’uomo, poi identificato, è stato disarmato e messo subito in sicurezza.

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno poi accertato che l’aggressore, dopo aver colpito il connazionale, si è spostato nella vicina via Brunero Paoli, in particolare presso la casa di accoglienza per stranieri, dove dietro la minaccia del coltello, ha sottratto un cellulare ad un 50enne domiciliato nel centro, che nel tentativo di recuperare l’apparecchio ha colpito con una coltellata al braccio sinistro.

Ad essere ferito al volto anche un altro ospite della struttura, un 64enne tunisino che è intervenuto in soccorso del rapinato. I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Luca, dove, dopo le prime cure, il 64enne ha ottenuto una prognosi di 25 giorni ed è stato trasferito a Cisanello. Il 50enne ha ottenuto invece una prognosi di 30 giorni ed è stato ricoverato in ortopedia.

Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia, che ha consentito ai colleghi dell’Arma di operare in sicurezza. Il cellulare rubato, recuperato nel corso di una perquisizione, è stato restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di legge, è stato trasferito nella casa circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità giudiziaria.