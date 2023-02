Ladri in casa, tra il bottino c’è una pistola

Raffica di furti in casa nella Piana negli ultimi giorni (foto di repertorio)

Capannori (Lucca), 19 febbraio 2023 - Cercavano l’oro e lo hanno trovato ma si sono impadroniti anche di 600 euro in contanti e di una pistola. E’ accaduto in una villetta di via del Poggetto a Capannori. L’arma era legalmente detenuta ed è sparita dopo il passaggio dei soliti ignoti che hanno agito quando in casa non c’era nessuno. Nel bottino anche alcuni gioielli. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, così come su un raid di furti messi a segno nella tarda serata di venerdì quando ci sono stati momenti di terrore per una ragazza, in quel momento da sola in casa a Tassignano che si è asserragliata in camera con i ladri che stavano rubando a pochi metri di distanza. Verso l’ora di cena ha sentito alcuni rumori e, impaurita, si è chiusa nella stanza da letto. Difficile sapere se i ladri si siano accorti della sua presenza. Lei li ha ascoltati mentre gettavano all’aria per scovare l’oro. E’ riuscita a chiedere aiuto e sono arrivati i carabinieri, ma i malviventi erano già fuggiti. Da verificare se abbiano fatto in tempo a trafugare l’oro o meno.

Sempre venerdì sera furto di una macchina parcheggiata in strada a Segromigno in Piano: quando il proprietario si è recato a prenderla era sparita. Alcune sere fa, invece, in via San Donnino a Marlia, i ladri hanno praticamente sfondato la porta di una abitazione, impossessandosi di 700 euro, oltre a collane ed anelli. Ma il colpo dal bottino più ingente, (auto a parte), oltre tremila euro in contanti e gioielli, è stato perpetrato in via S.Andrea a Capannori. Altri colpi anche a Pieve San Paolo e soprattutto Segromigno in Piano, la zona più colpita. A Montecarlo, in via Traversa del Marginone, effrazione ad una finestra e vari monili del metallo più prezioso che sono spariti.

Infine, colpo riuscito al supermercato Pam al Turchetto, sul territorio di Altopascio. Un cittadino magrebino ha occultato circa 300 euro di merce negli indumenti e correndo all’impazzata ha forzato i controlli alle casse. Nessuno ha potuto fare qualcosa per fermarlo. Il colpo era pianificato, perché appena all’esterno c’erano due complici che lo attendevano a bordo di una macchina, fuggita a gran velocità. Indagano i militari dell’Arma che visioneranno le telecamere.