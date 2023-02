Ladri in azione nelle case Rubati gioielli e televisore

Hanno portato via persino un albero di Natale che era stato lasciato in casa, malgrado le festività siano terminate da più di un mese. E’ accaduto in via Pesciatina a Capannori, ma è soltanto uno dei colpi messi a segno nel territorio del Comune più esteso della Piana. Andiamo con ordine. Nel caso dell’abete addobbato, il furto è stato messo a segno intorno alle 9 del mattino quando i componenti del nucleo familiare erano usciti per recarsi al lavoro e a scuola. Una variante rispetto all’orario canonico, ormai standardizzato verso l’ora di cena, con i ladri che agiscono prima del rientro delle famiglie dai rispettivi impegni, con sorpresa amara nel verificare che hanno ricevuto...visite indesiderate.

Dopo aver forzato una porta, i soliti ignoti sono entrati mettendo a soqquadro la villetta. Altro dato piuttosto curioso rispetto al modus operandi tradizionale degli ultimi tempi, non sembra abbiano rubato altro. Chissà perché l’albero di Natale non ancora riposto o smaltito, ha attirato la curiosità dei malviventi. Sempre nel capoluogo, ma in via Luporini, questi ultimi hanno forzato una finestra, anche qui quando non c’era nessuno nell’abitazione. Il bottino, racimolato dopo aver spostato mobili e aperto cassetti in quasi tutte le stanze, costituito da alcuni monili in oro, valore da quantificare ma non ingente, almeno secondo una prima stima. Gli oggetti del metallo più prezioso rappresentano sempre quelli più ambiti e ricercati dai ladri che però talvolta non disdegnano anche altro, dopo l’abete natalizio già ricordato, in un appartamento di via delle Selvette a Marlia, la più popolosa frazione capannorese, dopo aver spaccato una finestra, trafugati alcuni gioielli e un televisore.

Anche questo un comportamento insolito poiché l’elettrodomestico, pur di ultima generazione, era abbastanza ingombrante da trasportare. Probabile la presenza di complici in tutti questi episodi su cui dovranno cercare di far luce le forze dell’ordine. I carabinieri hanno eseguito un primo sopralluogo, per ascoltare le testimonianze delle vittime, dando il via alle indagini a 360 gradi. Si osserveranno presumibilmente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dislocate sulle strade, specialmente sulla Pesciatina e in via delle Selvette, arterie molto trafficate e con diversi occhi elettronici a presidiarle.

Massimo Stefanini