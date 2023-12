Ladri in azione in tre appartamenti

Ladri di nuovo in azione nel comune di Barga. Ieri sera ci sono stati due furti in abitazione e un tentativo andato a vuoto. I ladri hanno colpito la zona del Piangrande, in particolare via del Turello e una delle traverse di via Pietro Funai nella zona del Camberello. In una delle abitazioni, in via del Turello, sono riusciti ad aprire anche la cassaforte, svuotandola, nell’altra per fortuna non ci sono riusciti ma il caos è stato notevole.

Colpo anche in una villetta in una traversa di via Funai dove i ladri hanno provato poi ad entrare anche in una abitazione vicina, già oggetto di furto questa estate, ma sono stati scoperti e si sono dati alla fuga. Sul posto immediato dopo l’allarme lo spiegamento delle forze dell’ordine con i Carabinieri e la Polizia municipale di Barga. La sindaca Caterina Campani ha disposto controlli della Municipale per tutta la serata e nei prossimi giorni.