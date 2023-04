Ladri di simboli e storie Il gioco tour che chiude la mostra di Pera

Ultimo fine settimana di apertura per la mostra personale “Le voleur de moi-même. Opere di Luciano Pera” al Palazzo delle Esposizioni di Lucca a ingresso libero in orario 15-19, con uno speciale gioco-tour dal titolo “Ladri di simboli, ladri di storie” dedicato a bambini e famiglie, domani, domenica 23 aprile alle 17, organizzato da SadìDandà tour guide. Luciano Pera è artista in grado di far viaggiare a tutto tondo: nel tempo, nello spazio e nell’anima in un turbinio di colori e forme. Da qui nasce il gioco-tour che porterà grandi e piccoli (dai 4 anni) a scoprire questo enigmatico artista: la simbologia guiderà in questa avventura ed ognuno potrà rielaborarla in una personalissima chiave di lettura. Per partecipare al laboratorio (al costo di 15 euro per un bambino compreso un adulto accompagnatore) è necessario prenotarsi: 3385495100, [email protected] Le voleur de moi-même accoglie circa 70 opere tra cui dipinti, sculture, ceramiche della collezione dell’artista, speciali Bijoux in bronzo.