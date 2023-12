Si intrufolano nelle case per rubare: inseguiti e messi in fuga dai residenti

Barga (Lucca), 22 dicembre 2023 – Ladri di nuovo in azione nel comune di Barga ed in particolare tra Fornaci e la zona di Mencagli, tra Fornaci e Filecchio. Il furto più importante è avvenuto al Bar Saisi, accanto al supermercato Conad di Fornaci dove i ladri si sono impossessati di un bel po’ di gratta e vinci e tabacchi. Ad accorgersi del furto è stato il personale del Bar quando ha aperto i locali giovedì mattina.

Quasi sicuramente si tratta del solito gruppo che mercoledì sera ha messo a segno un furto anche in una casa in via Provinciale, disabitata, che è stata messa a soqquadro, e due tentativi di furto: uno sempre in via Provinciale a Fornaci ed uno anche a Mencagli. In entrambi i casi la presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni ha messo in fuga i malviventi. Nella zona di Mencagli qualcuno ha provato anche ad inseguirli, ma senza successo.

Comunque sia, è stata notata la presenza di tre persone. A Mencagli è stata presa di mira una villetta dove hanno provato ad entrare forzando la serratura. C’era però in casa la figlia dei proprietari che si è diretta alla porta pensando fossero i genitori. Quando si sono resi conto della presenza di gente in casa i ladri si sono dati alla fuga. Come detto qualcuno del vicinato ha provato anche ad inseguirli ma senza fortuna. Il fatto è avvenuto verso l’ora di cena ed in quelle ore anche un tentativo di furto in una casa in via Provinciale a Fornaci.

Anche in questo caso la loro presenza è stata avvertita da chi si trovava in casa che ha immediatamente dato l’allarme. In via Provinciale erano riusciti ad entrare anche in una casa disabitata, mettendo tutto a soqquadro in cerca di valori. Anche a Fornaci sono stati avvistati e tutti parlano di almeno tre persone, vestite di scuro, che una volta vistisi scoperti si sono allontanati nella boscaglia. Sicuramente la via di fuga utilizzata è stata il torrente Loppora che passa proprio dietro a via Provinciale e che peraltro permette di arrivare anche nella zona di Mencagli.

Ora danno loro la caccia i carabinieri, che sono stati avvisati dai residenti della zona che hanno immediatamente istituito mercoledì sera posti di blocco. Le forze dell’ordine stanno indagando e fanno sapere che tra l’altro, sono già stati potenziati i controlli proprio per prevenire le spiacevoli visite dei malviventi ed il fenomeno dei furti in abitazione che, come sempre, a Natale si ripresenta.