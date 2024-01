Capannori, ancora colpi nelle abitazioni: ladri messi in fuga dai residenti

Capannori (Lucca), 5 gennaio 2024 – Lo ha afferrato per il giubbotto ma lui si è divincolato. Due coniugi si sono trovati in casa i ladri. La signora ne ha sorpreso uno ma non è riuscito ad afferrarlo. I complici si trovavano all’esterno. Tre soggetti vestiti di nero e con cappellino, messi in fuga dai presenti, hanno scavalcato la siepe scappando a piedi. E’ successo mercoledì nel tardo pomeriggio a Segromigno, in una abitazione nei pressi di via Ciabattari e via Piaggiori. I ladri sono riusciti a passare dalla porta di cucina rimasta aperta e a trafugare un portafoglio, con il padrone di casa che stava riposando sul divano. Ha sentito dei rumori e con la moglie li ha sorpresi. Il 2024 è stato...bagnato dai primi colpi dei soliti ignoti a Capannori. Oltre a quello già descritto, in via dei Giorni a Lunata, approfittando del fatto che l’abitazione fosse in quel momento disabitata, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno di una villetta spaccando la porta finestra della cucina.

Dopo aver messo a soqquadro diverse stanze e perlustrato i vari locali, gettando a terra mobili e suppellettili, il bottino racimolato dai malviventi è stato di 300 euro in contanti e diversi monili in oro. Praticamente con la stessa modalità, (le indagini stabiliranno se si è trattata della stessa "mano") altro colpo in via del Chiasso a Lammari.

Anche qui finestra forzata, disordine all’interno dell’abitazione e refurtiva costituita da gioielli del metallo più prezioso. Pure in questa circostanza i proprietari erano fuori. A Camigliano, infine, in via di Tofori, chiari i segni di effrazione su una porta posteriore all’abitazione, non visibile dalla strada.

In questo caso asportati oggetti di bigiotteria. Altri blitz criminosi e tentativi in via Piaggiori a Segromigno. Anche in questi casi stesso modus operandi, forse con l’ausilio di complici, verificando che gli appartamenti da svaligiare fossero vuoti, poi l’effrazione e l’ingresso all’interno, con esplorazione di tutti gli ambienti. Su tutte queste situazioni stanno indagando a 360 gradi i carabinieri. I militari hanno eseguito un primo sopralluogo nei luoghi dove si sono consumati i furti, anche per ascoltare le vittime. Saranno esaminate le immagini delle telecamere della videosorveglianza, laddove presenti, magari quelle collocate sulle strade principali per monitorare l’eventuale arrivo di veicoli sospetti.