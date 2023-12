Ladri acrobati in casa ma costretti alla fuga

Ladri acrobati alla Santissima Annunziata dove, in via dei Giani, hanno tentato di mettere a segno un furto con il favore dell’oscurità. Sono entrati dal terrazzo al primo piano di una villetta probabilmente agevolandosi da una tettoia del garage. Sfortuna (per loro) ha voluto che poco dopo, intorno alle 18.15, rientrasse la padrona di casa. Avevano già rovistato in abbondanza mettendo sottosopra i cassetti della camera e di altre zone della casa. Tra la bigiotteria in realtà c’erano anche dei preziosi che però evidentemente non sono stati “riconosciuti“ e li hanno lasciati lì, forse anche per via della rocambolesca fuga a cui sono stati costretti. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Borgo Giannotti.