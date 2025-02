L’addio a Edilio Stefani. Mercoledì i funerali dell’imprenditore

La famiglia ha fissato la data dei funerali dell’imprenditore Edilio Stefani (nella foto), scomparso per un fatale malore nella sua abitazione all’età di 65 anni. La cerimonia funebre sarà celebrata mercoledì 5 febbraio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Giusto di Porcari. Per chi volesse rendergli omaggio, la salma sarà esposta presso la Sala del Commiato della Croce Verde di Lucca (in via Romana, 907), dalle ore 12 di martedì 4 febbraio alle ore 14 di mercoledì 5 febbraio. Domattina è intanto previsto il riscontro diagnostico all’obitorio del Campo di Marte per chiarire soprattutto se l’imprenditore soffrisse di qualche patologia congenita silente.

Edilio Stefani nato a Lucca il 31 gennaio 1960, era socio e presidente del cda di Sofidel, holding del gruppo industriale omonimo. Dopo aver terminato i suoi studi tecnici commerciali, nel 1980, giovanissimo, entra nell’organico dell’azienda affiancando il padre e cofondatore Emi Stefani, scomparso tre anni fa. Aveva fatto il suo ingresso nel gruppo nello stabilimento Fine Paper a Porcari, oggi Soffass Via Leccio, dove aveva affinato le conoscenze nel campo della produzione e della trasformazione della carta. Sono gli anni, si spiega, "che porteranno Sofidel ad acquisire la leadership nazionale e ad avviare un processo di internazionalizzazione prima in Europa e poi negli Stati Uniti".