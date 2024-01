“L’accessibilità non è una guerra persa. Il Comune poteva chiederci il montascale“

“Non la vogliamo considerare una guerra persa, ma la sensazione è quella: sembra che a Lucca sia impossibile organizzare eventi e iniziative accessibili per tutti, senza distinzioni”. Il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Odv, Domenico Passalacqua, commenta l’inaugurazione della mostra “I fantasmi di Auschwitz, affinché la Shoah non diventi un mero rigo sui libri di storia”. “Eravamo presenti all’inaugurazione del bel percorso espositivo, organizzato dal Comune di Lucca in occasione della Giornata della Memoria. Un’occasione per comprendere, ancora una volta, l’orrore della Shoah, attraverso gli scatti di Fiorenzo Sernacchioli. Dispiace però – dice Passalacqua – che si tratterà di un’esperienza non inclusiva e non accessibile ai tanti che, per disabilità o per limitate capacità motorie, non potranno scendere gli scalini che conducono ai sotterranei di Villa Bottini”. “Eppure - prosegue - fino a 10 giorni fa era chiara l’inaccessibilità del luogo, tanto che fino allo scorso 7 gennaio abbiamo prestato come associazione servizio di assistenza con il montascale acquistato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca“. “Che Villa Bottini non brilli per accessibilità, dunque, è ormai risaputo – sottolinea –. Che l’associazione Luccasenzabarriere sia

disponibile a prestare il montascale, aiutare ad utilizzarlo o essere fisicamente presenti per agevolare l’accesso, anche. Siamo perplessi e amareggiati perché, ancora una volta, l’accessibilità di un luogo scende in fondo alla lista delle cose da fare“.