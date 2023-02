Proseguono gli appuntamenti di "Ti conosco mascherina!" allo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli. L’invito è quello a realizzare una semplice maschera di Carnevale con un cartoncino e tanta fantasia. Oggi l’appuntamento è per i bambini iscritti allo Spazio Giovani, mentre domani sarà l’occasione per i non iscritti di scoprire le tante attività del centro di aggregazione. Bambine e bambini potranno liberare creatività e festeggiare con la loro mascherina, coloratissima, divertente e un po’ pazza. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 18.30 in entrambi i giorni. Necessaria la prenotazione. Info: 0583.216353; [email protected]