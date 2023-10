Labirinto", Ultima Visita Guidata Domani a Lucca"

Ultima chance domani per immergersi nella Lucca ridisegnata da Moneyless, Tellas e StenLex, ovvero alcuni degli artisti urbani più quotati in Italia. Domenica il curatore Gian Guido Grassi guiderà i visitatori tra le installazioni site specific indoor e le opere realizzate in esterno tra chiese, palazzi storici e Mura nell’ambito di “Labirinto”, progetto artistico diffuso nel tempo e nello spazio, in corso da maggio in diverse location. L’appuntamento è alle ore 17 alla Chiesa dei Servi (piazza dei Servi, 7), teatro d’eccezione per le installazioni realizzate per l’occasione da Moneyless, StenLex e Tellas, in dialogo con l’architettura trecentesca della chiesa.