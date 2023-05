Labirinto di idee musicali con Puccini Opera Festival

Domani alle 18 al Teatro di San Girolamo, si chiude con “Opera Labrys” il Puccini Chamber Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster. Nei precedenti appuntamenti sono state eseguite le opere degli allievi del Puccini International Opera Composition Course, mentre con questo ultimo appuntamento si entrerà nella sperimentazione.

Sarà l’occasione per ascoltare un labirinto di idee musicali (da qui il titolo del pomeriggio musicale) che si legano fortemente alla tecnologia, utilizzando in modo creativo sia le video proiezioni che il live elettronics. Infatti, non vi saranno “strumenti musicali” ad accompagnare le opere. Nicola Sani, docente dei corsi dell’anno passato e direttore artistico della “Chigiana” di Siena, presenterà in prima italiana “The Shofar Place per trombone e supporto digitale a 8 canali”, un brano commissionato dalla Ina Grm di Parigi ed eseguito in quella città in prima assoluta nello scorso ottobre.

Il programma prevede inoltre due prime assolute: “Ariadne, installazione lirica in fili di lamenti per controtenore, soprano, trombone, video e live electronics” del compositore e direttore artistico del festival Girolamo Deraco (che farà anche la regia) e “|La tana| per voce, elettronica e corpo esterno” del compositore Eduardo Vella con la regia di Alessandro J. Bianchi. A eseguire la musica saranno due interpreti di indubbio spessore come il controtenore e trombonista americano David Whitwell e il soprano performer Maria Elena Romanazzi (nella foto). A supporto dei due interpreti vocali ci sarà il sound designer Alberto Gatti. Alla fine dello spettacolo saranno consegnati il Cluster Opera Prize alla migliore opera del festival scritta da un allievo del corso e il Premio Roni al miglior interprete vocale.

Il Puccini Chamber Opera Festival è organizzato grazie ai contributi delle Fondazione Bml, Fondazione Crl e Vivi Lucca, con il patrocinio del Miur di Lucca e Massa Carrara e in collaborazione con: Teatro del Giglio, Fondazione Franco Zeffirelli, Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Lucca Classica Music Festival, Scuola di Musica Sinfonia, Verona Accademia per l’Opera, Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna, Liceo Musicale “Augusto Passaglia” di Lucca, Museo Joyce del Comune di Trieste, UdineClassica, RiMe MuTe, Icne musica e parole per il domani di Ostra, Ema Vinci Records.