La Ztl sarà estesa a tutto il centro storico

Durante i giorni della manifestazione la Zona a Traffico Limitato verrà estesa a tutto il centro storico: i veicoli non autorizzati non potranno entrare all’interno delle Mura urbane dalle ore 8 alle ore 20. I residenti nel centro storico e gli autorizzati potranno transitare in automobile da Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato (solo in uscita) e Porta San Jacopo. Porta San Pietro dalle ore 7 alle ore 20.30, sarà ad uso esclusivamente pedonale e dotata di percorsi preferenziali per i visitatori della manifestazione.

Il fornice settentrionale di Porta Sant’Anna (quello sul lato del sottopasso) sarà pedonalizzato, mentre per il traffico veicoli sarà utilizzato solo quello meridionale a doppio senso di marcia e regolato da un semaforo. La parte centrale di piazza Santa Maria sarà totalmente chiusa. Gli autorizzati all’ingresso da porta Santa Maria dovranno obbligatoriamente girare a destra in via della Cavallerizza e attraverso via dei Carrozzieri (con inversione del senso unico) raggiungere via Santa Gemma. I veicoli autorizzati provenienti da Porta San Jacopo potranno transitare in via Buiamonti e proseguire fino all’uscita da Porta Santa Maria oppure svoltare in via San Leonardo (senso unico invertito) per raggiungere via Rosi. Nell’Area Pedonale (un sottoinsieme centrale della Ztl) il traffico sarà vietato dalle ore 9 alle ore 19 con alcune eccezioni, ad esempio per servizi di pubblico interesse.

Anche le biciclette non vi potranno transitare dalle ore 9 alle ore 19, mentre l’uso di velocipedi con più di due ruote (risciò) è vietato nel centro storico per tutta la durata della manifestazione. Le biciclette dovranno essere trasportate a mano anche lungo tutti i percorsi ciclopedonali nei pressi delle mura, compresi i sottopassi.