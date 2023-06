“La vita è una bella festa“, convivialità per aiutare il restauro

All’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, mercoledì 21 giugno serata dedicata alla raccolta fondi per sostenere il recupero della struttura. Nella notte più breve dell’anno, la Fondazione Mario Tobino-Ets, in partenariato con la Società Medico Chirurgica Lucchese, l’Associazione Lucchese Arte e Psicologia e l’Associazione di promozione sociale Archimede, organizza la quarta edizione di La Vita è una bella festa. Il programma prevede alle 16 “Sorella Follia” visita guidata (percorso storico dell’ex manicomio, biblioteca, stanzette del medico-scrittore Mario Tobino e percorso Stanze con vista sull’Umanità).

Ore 18 introduzione di Enrico Marchi: Arte, follia e benessere psicosociale. Seguirà, lo spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori dal titolo “Delicato come una farfalla e fiero come un aquila” ispirato alla vita del pittore Antonio Ligabue. La storia desolante di un uomo solo, tradito e abbandonato da tutti, che trova la propria personale umanità nel rapporto con gli animali e con la natura, viene narrata con pacatezza. La performer passa dal racconto in terza persona ad alcuni primi piani interiori volti a penetrare l’anima tormentata dell’artista.

Ore 19 aperitivo di benvenuto, presentazione dell’opera “Le donne all’alga ed altri infiniti” del Maestro Federico Favali. Cena conviviale con interventi musicali del Maestro Alberto Bologni. La cena sarà servita nel giardino di Casa Medici, prevede piatti del progetto ConServe abbinati a vini Grandi Cru Costa Toscana. Stare insieme in modo più sostenibile e bello attraverso ConServe: quando la produzione agricola della Piana di Lucca genera eccedenze o prodotti che per calibro o difetti di fattura non possono essere commercializzati come prodotto fresco, ConServe li recupera, trasformandoli in prodotti di qualità. Prenotazione entro lunedì 19.