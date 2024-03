La visita pastorale. Mons Giulietti ‘saluta‘ con la messa in duomo

Domani con un incontro con il consiglio pastorale (Ore 16,30) e poi alle 18 con la celebrazione in duomo a Castelnuovo della messa da parte dell’arcivescovo Paolo Giulietti, si conclude la visita pastorale della Comunità parrocchiale della Garfagnana Ovest, composta da 36 paesi ex parrocchie singole, visitate tutte nelle settimane precedenti dall’arcivescovo insieme accompagnato dai sacerdoti operanti nella comunità parrocchiale: Angelo Pioli, Giancarlo Biagioni, Giuliano Salotti, Jean Berchmans Turikubwigenge, Ricardo Kunath.

Dal 22 febbraio si sono svolti incontri con gli operatori pastorali mettendo a fuoco sia le buone prassi già in atto che le potenzialità per il futuro: per immaginare nuovi modelli pastorali per i piccoli centri, per riavvicinare i giovani alla chiesa e andare incontro agli anziani con attenzioni di prossimità. Infatti, in particolare nelle più piccole frazioni di montagna, sono emersi temi quali il calo demografico, l’emigrazione giovanile, l’età media sempre più alta e la carenza di sacerdoti.

Erano, infatti, diversi decenni che la Visita pastorale, per vari motivi, non era stata più effettuata sia nella Media Valle, sia in Garfagnana che, ricordiamo, fino al 1992 faceva parte della Diocesi di Massa Carrara, diventata poi negli ultimi anni Massa Carrara-Pontremoli. La precedente Visita pastorale effettuata in Diocesi di Lucca era a quella del vescovo Giuliano Agresti, tenutasi tra il 1987 e il 1989. Per quanto riguarda la Garfagnana, la precedente Visita completa risale al giugno 1962, effettuata dall’allora vescovo della Diocesi di Apuania monsignor Carlo Boiardi. Una successiva, però parziale e veloce, nelle parrocchie garfagnine si tenne alla fine degli anni Ottanta con l’allora vescovo della Diocesi di Massa Carrara -Pontremoli monsignor Bruno Tommasi.

Come testimonianza storico-artistica della Visita rimarrà la lampada, che sta accompagnando l’arcivescovo nel suo cammino, stazionando nella chiesa principale delle Comunità parrocchiali. La base è stata realizzata in ottone bronzato da Angelo Ramacciotti de La bottega di Nello. Le tre candele in cera d’api vogliono rappresentare le tre aree pastorali del composito territorio dell’Arcidiocesi (Valle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia). La tavola di legno è stata dipinta da Cristiana Bianchi.

Dino Magistrelli