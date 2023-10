La visita pastorale dell’Arcivescovo oggi fa tappa all’ospedale San Luca

L’Arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti, oggi sarà in visita pastorale all’ospedale “San Luca”. Il Vescovo esprimerà così la propria vicinanza ai ricoverati, al personale sanitario e amministrativo, al consiglio pastorale e ai gruppi di volontariato, portando a tutte queste componenti legate all’assistenza ospedaliera un messaggio di incoraggiamento e di speranza per il futuro. La visita si aprirà dalle 9.30 con un saluto in filodiffusione a tutte le persone presenti nella struttura. Dalle 9.45 alle 11 è previsto l’incontro con la Cappellania, quindi con il parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti e i suoi collaboratori. A partire dalle 12.30 il Vescovo si confronterà poi con operatori sanitari e amministrativi. Dopo il pranzo alla mensa del “San Luca”, alle 16.30 inizierà la visita agli ammalati, mentre dalle 17.30 incontrerà i componenti del Consiglio pastorale e i gruppi di volontariato (Acos, Avo, Avulss, Abio, Unitalsi, Aism, Aido e altri ancora). Alla 18.30 monsignor Giulietti celebrerà una Messa nella cappella dell’ospedale, per poi concludere la sua visita pastorale.