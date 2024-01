"La via del cast@gno". Un progetto per valorizzare selve e castagneti italiani

L’Associazione nazionale Città del Castagno ha elaborato il progetto "La via del cast@gno" al fine di valorizzare le tante selve a castagneto presenti in gran parte dei territori collinari e montani sia nell’arco prealpino, sia nella dorsale appenninica.

"In questi ultimi anni - spiega il presidente Ivo Poli - le foreste di castagno, in tutte le regioni, nel periodo autunnale, sono mete di escursioni di persone di tutte le età, interessate non più solo alla raccolta dei frutti, ma a sperimentare innovative forme di turismo attraversando i secolari castagneti che si trovano un po’ in tutte le regioni italiane. Il binomio boschi di castagno-trekking si va sempre più consolidando, in virtù del rinnovato interesse sia verso il frutto, sia verso la sentieristica che sta diventando parte integrante della multifunzionalità di questa pianta. I boschi di castagno, infine, possono anche configurarsi come aule didattiche all’aria aperta così da incentivare la presenza nei boschi degli studenti delle diverse tipologie di scuole. Tra l’altro in tante aree regionali sta nascendo una nuova economia montana, orientata alla sostenibilità, che intreccia produzioni tipiche, turismo, beni culturali e ambientali".

"La via del cast@gno", avrà una lunghezza di circa 2.200 chilometri, di cui con approssimazione, circa 800 km. nell’arco alpino, 1.100 km. nella dorsale appenninica, 200 km. in Sicilia e circa 100 km. in Sardegna. La "via" costituirà l’ossatura portante attorno a cui, a "pettine", si potranno collegare, con ulteriori percorsi escursionistici, tutte le aree castanicole nazionali. Sotto il profilo grafico la "La via del cast@gno" la possiamo immaginare come una sorta di gigantesco punto interrogativo rovesciato.

Dino Magistrelli