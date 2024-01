“La via dei Tarocchi“ e le sue connessioni. Con Archeosofica Lucca

Domani alle ore 17.30 a Palazzo Pfanner ultimo appuntamento del ciclo di conferenze ad ingresso libero: “La Via dei Tarocchi” organizzato da Archeosofica Lucca. “All’interno delle carte dei Tarocchi sono contenuti simboli alchemici, lettere ebraiche, riferimenti astrologici e simbolismi cromatici; un insieme articolato di concetti, a prima vista privi di connessione, la cui interezza forma un enigma – spiegano gli organizzatori dell’evento –. Siamo di fronte a un vero scrigno di Sapienza, una perfetta sintesi di conoscenze millenarie, un’opera monumentale semplice e misteriosa che attende solo di essere decifrata ed utilizzata. In questo ultimo incontro delineiamo alcune indicazioni operative che poi svilupperemo nel corso:”La Via dei Tarocchi”“. Tema e approccio assolutamente inediti per questo curioso evento che sarà ospitato nell’antico Palazzo Pfanner che da solo merita il viaggio. L’appuntamento è a ingresso libero, eventuali informazioni all’indirizzo mail [email protected].