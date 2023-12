La vertenza in Comune. Cisl e Uil firmano la preintesa dell’accordo e attaccano la Cgil

I sindacati Fp Cisl e Uil Fpl nei giorni scorsi hanno firmato la preintesa sul contratto decentrato dei dipendenti del Comune di Lucca.

"L’accordo – si legge in una nota congiunta a firma Stefano Leporale e Maido Niccolai – è arrivato dopo una trattativa lunga e difficile che ha visto più volte il rischio di una rottura definitiva; siamo riusciti a migliorare la proposta che era pervenuta dall’amministrazione sulla quale vi era completa rottura e concordare un’intesa che secondo la nostra valutazione va nella direzione di tutelare gli interessi dei lavoratori".

Vediamo che cosa contiene l’accordo che per i dipendenti.

"Sarà possibile effettuare una progressione orizzontale economica dal 01 gennaio 2023 a buona parte di coloro, ben 114 lavoratori degli aventi diritto, che sono stati esclusi dalle progressioni del 2021 e del 2016, quindi fermi da molti anni; in base agli aumenti del contratto, vi è un incremento del Fondo risorse decentrate ripartito fra il fondo del personale e il cosiddetto “fondino delle elevate qualificazioni”, questo permetterà un adeguamento di altri compensi senza incidere sulle risorse destinate alla performance".

La firma dell’accordo darà vita ad un riconoscimento della professionalità per la gran parte dei dipendenti. "Se poi c’è chi non si presenta al tavolo delle trattative, scrive comunicati che riportano fatti non reali e non sottoscrive gli accordi – fanno notare Cisl e Uil riferendosi alla Fp Cgil che invece non ha firmato – se ne deve assumere la responsabilità nei confronti dei lavoratori".

Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di “Sinistra Con”, Daniele Bianucci.

"A fronte della rottura dell’amministrazione comunale con la Cgil per la firma del contratto decentrato, poniamo al sindaco e alla giunta lo stesso quesito che i dipendenti del Giglio hanno lanciato durante il loro recente volantinaggio di fronte al nostro teatro: le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Lucca, come delle sue aziende partecipate, sono oggi considerate una criticità o una risorsa?".

Per Bianucci "la vicenda amareggia, soprattutto alla luce di come vengono considerate le donne e gli uomini che mandano avanti l’organizzazione comunale, al servizio dei cittadini, e che nei fatti hanno subito le scelte dell’amministrazione sul contratto decentrato". Conclude il consigliere: "Il piano integrativo dovrebbe avere come protagonisti le lavoratrici e i lavoratori, in una piena condivisione degli obiettivi annuali strategici; la proposta dell’amministrazione è stata quella di basare gli scatti salariali sulle valutazioni elaborate dall’insindacabile giudizio dei dirigenti, senza tenere conto dell’esperienza professionale né, in minor misura, dei titoli professionali".

Mau. Guc.