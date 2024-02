La versione semplificata del bilancio

L’amministrazione Pardini rinnova l’impegno per rendere maggiormente fruibili da parte di tutti i cittadini, e quindi non soltanto dagli addetti ai lavori, i principali documenti di programmazione del Comune di Lucca. Anche quest’anno, il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2024/2026 – che contiene gli obbiettivi strategici per il governo del territorio – e il Bilancio di previsione riferito allo stesso triennio – che stabilisce con quali risorse si portano avanti questi obbiettivi – sono consultabili direttamente sulla home page del sito del Comune www.comune.lucca.it, sotto il titolo "Cosa fa il Comune e con quali risorse".

Presentati in modo sintetico, utilizzando per quanto possibile un linguaggio non tecnico e supportato dalla grafica, rappresentano – in una forma agile e meno tecnica – gli obiettivi che l’amministrazione comunale vuole centrare nei prossimi anni, per una consultazione più semplice da parte dei cittadini non necessariamente addentro alla complessa macchina amministrativa del Comune.

"L’obbiettivo è chiaro – spiega l’assessore Moreno Bruni – si tratta infatti di avvicinare in maniera concreta le persone a ciò che le riguarda direttamente, vale a dire i programmi dell’amministrazione comunale, con gli obbiettivi previsti per lo sviluppo del territorio da qui al 2026, e l’utilizzo delle risorse finanziarie".